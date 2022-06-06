Масі Найєм опритомнів після тяжкого поранення

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, повідомив, що втратив око після тяжкого поранення на фронті.

«Опритомнів. Одного ока у мене ніколи не буде. Іншим бачу погано... Більше переживаю за свого друга, він усе ще в комі. Все буде Україна», – написав він у фейсбуці в понеділок.

Днем раніше його брат повідомив, що Масі Найєм з тяжким пораненням голови та ока був госпіталізований до обласної лікарні у Дніпрі для операції.

Масі Найєм – адвокат і правозахисник, який захищає, серед інших, активіста Сергія Стерненка. Він воював у зоні Антитерористичної операції на Донбасі в 2015-2016 роках. 17 квітня 37-річний Найєм повідомив, що повернувся до лав Збройних сил України.