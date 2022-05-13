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Ілон Маск призупинив купівлю Twitter

4 квітня Маск, купивши частину акцій Twitter, став найбільшим акціонером компанії.

Ілон Маск повідомив про призупинення операції з купівлі Twitter до отримання від соцмережі реальної статистики щодо фейкових акаунтів. Компанія оцінює їхню частку у менш як п'ять відсотків, але, за словами мільярдера, не надала подробиць, що підтверджують ці розрахунки.

Після цього повідомлення акції Twitter впали на 20 відсотків.

Поки неясно, чи може ситуація з фейковими акаунтами вплинути на купівлю.

Про те, що Маск збирається купити Twitter, стало відомо наприкінці квітня. Сума операції – близько 44 мільярдів доларів. Рада директорів схвалила її одноголосно. Очікувалося, що операцію буде закрито до кінця 2022 року.

Частина американських користувачів критикували Маска і виступали проти цієї покупки, припускаючи, що після зміни власника соцмережа стане майданчиком для розпалювання ненависті до певних громадських та політичних груп.

4 квітня Маск купив одну десяту частину акцій Twitter, таким чином ставши найбільшим акціонером компанії. Після цього акції соцмережі злетіли на дев'ять відсотків.

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