Ілон Маск призупинив купівлю Twitter

Ілон Маск повідомив про призупинення операції з купівлі Twitter до отримання від соцмережі реальної статистики щодо фейкових акаунтів. Компанія оцінює їхню частку у менш як п'ять відсотків, але, за словами мільярдера, не надала подробиць, що підтверджують ці розрахунки.

Після цього повідомлення акції Twitter впали на 20 відсотків.

Поки неясно, чи може ситуація з фейковими акаунтами вплинути на купівлю.

Про те, що Маск збирається купити Twitter, стало відомо наприкінці квітня. Сума операції – близько 44 мільярдів доларів. Рада директорів схвалила її одноголосно. Очікувалося, що операцію буде закрито до кінця 2022 року.

Частина американських користувачів критикували Маска і виступали проти цієї покупки, припускаючи, що після зміни власника соцмережа стане майданчиком для розпалювання ненависті до певних громадських та політичних груп.



4 квітня Маск купив одну десяту частину акцій Twitter, таким чином ставши найбільшим акціонером компанії. Після цього акції соцмережі злетіли на дев'ять відсотків.