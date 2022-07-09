Маск відмовився від купівлі Twitter за 44 мільярда доларів

Підприємець і мільярдер Ілон Маск заявив, що відмовляється від своєї пропозиції про купівлю компанії Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що глобальна соціальна мережа не надала достатньо інформації про підроблені облікові записи.

Заява від 8 липня стало останньою главою в заплутаній історії про покупку найбагатшою людиною світу впливової платформи.

У листі до правління Twitter адвокат Маска Майк Рінґлер звинуватив компанію в тому, що вона не передала дані, які дозволили б проаналізувати, наскільки поширені «фейкові або спамові» акаунти.

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Тим часом керівництво компанії заявило, що було віддане угоді, яку вперше було анонсовано в квітні, і дало зрозуміти, що може звернутися до суду з позовом проти Маска.

Значна частина дискусії навколо угоди розігралася в самому Twitter, де Маск, який має понад 100 мільйонів підписників, стверджував, що компанія не змогла реалізувати свій потенціал як платформи для свободи слова. У травні підприємець поставив на паузу купівлю соцмережі.

Twitter відіграв значну роль у президентських виборах у США. Колишній президент Дональд Трамп був завзятим користувачем платформи, доки йому не заборонили доступ до неї після нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.