В ОГП заявили про факт мільйонних ухилянь від сплати податків під час продажу масок за кордон

В Офісі генерального прокурора повідомили про викриття та повідомлення про підозру в ухиленні від сплати у значному розмірі податку під час продажу масок за кордон фізичній особі-підприємцю (ч. 1 ст. 212 КК України).

«В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що під час реалізації громадянину Китайської Народної Республіки понад 300 тисяч масок та респіраторів, які в подальшому були експортовані до Королівства Іспанія, підприємець вказувала у фінансово-господарській документації занижену ціну, внаслідок чого не відобразила у податковій декларації суму коштів фактично отриманого чистого оподаткованого доходу. Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу генерального прокурора та вжитим заходам під час досудового розслідування підприємець сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Також підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток», – повідомили в ОГП.

Повідомляється, що за результатами досудового розслідування до суду все ж направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою.

21 листопада в Україні набув чинності закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.