У Миколаєві вночі знову були «потужні вибухи» – мер

У Миколаєві вночі знову були «потужні вибухи», повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.

«Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10», – написав він у телеграмі.

Це сталося близько 3:00 під час повітряної тривоги, згодом в місті знову оголошували повітряну тривогу.

17 липня близько 03:00 Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. В ОВА повідомили про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах.

Миколаїв російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.