«Ми прагнемо бачити Україну без війни» – матері загиблих військових звернулися до Зеленського

Матері загиблих військових Збройних сил України звернулися з відкритим листом до новообраного президента Володимира Зеленського – з проханням зробити усе можливе, щоб повернути у країну мир.

Як зазначено у листі, пріоритетним завданням президента має стати «зупинення агресії Росії, спільно з народом України та із західними партнерами, зробити все, щоб в Україні настав мир».

Авторки листа наголошують на необхідності єднання громадян України задля зупинення агресора. Прикладом такої єдності жінки називають військових, добровольців та волонтерів: завдяки «їхнім рішучості, жертовності та братерству» супротивнику не вдалось захопити всю Україну».

«Ми прагнемо бачити Україну без війни…, Україну без горя, втрат та сліз… Країну, за майбутнє якої наші сини віддали найцінніше – своє життя. Україну, де своїх героїв пам’ятають та вшановують», – пишуть матері загиблих українських військових.

Звернення, яке станом на 12 травня підписали понад двісті осіб, приурочене до 8 травня – Дня пам’яті і примирення, та 12 травня – Дня матері, повідомили Радіо Свобода у всеукраїнській громадській організації «Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО», яка виступила одним з ініціаторів звернення. Також серед ініціаторів – низка ветеранських організацій.

8 травня у Києві відбулась хода родин загиблих оборонців України.