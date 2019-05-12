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12 Травень 2019, Київ 17:51
Новини | Суспільство

«Ми прагнемо бачити Україну без війни» – матері загиблих військових звернулися до Зеленського

«Ми прагнемо бачити Україну без війни…, Україну без горя, втрат та сліз… Країну, за майбутнє якої наші сини віддали найцінніше – своє життя», – йдеться в листі

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Матері загиблих військових Збройних сил України звернулися з відкритим листом до новообраного президента Володимира Зеленського – з проханням зробити усе можливе, щоб повернути у країну мир.

Як зазначено у листі, пріоритетним завданням президента має стати «зупинення агресії Росії, спільно з народом України та із західними партнерами, зробити все, щоб в Україні настав мир».

Авторки листа наголошують на необхідності єднання громадян України задля зупинення агресора. Прикладом такої єдності жінки називають військових, добровольців та волонтерів: завдяки «їхнім рішучості, жертовності та братерству» супротивнику не вдалось захопити всю Україну».

«Морально складно відвідувати такі заходи» – мати загиблого солдата (відео)
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«Морально складно відвідувати такі заходи» – мати загиблого солдата (відео)

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«Ми прагнемо бачити Україну без війни…, Україну без горя, втрат та сліз… Країну, за майбутнє якої наші сини віддали найцінніше – своє життя. Україну, де своїх героїв пам’ятають та вшановують», – пишуть матері загиблих українських військових.

Звернення, яке станом на 12 травня підписали понад двісті осіб, приурочене до 8 травня – Дня пам’яті і примирення, та 12 травня – Дня матері, повідомили Радіо Свобода у всеукраїнській громадській організації «Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО», яка виступила одним з ініціаторів звернення. Також серед ініціаторів – низка ветеранських організацій.

8 травня у Києві відбулась хода родин загиблих оборонців України.

Фоторепортаж: Марш пам'яті полеглих захисників України у війні з Росією
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Фоторепортаж: Марш пам'яті полеглих захисників України у війні з Росією

На честь Дня пам'яті та примирення в Києві відбувся марш матерів, дружин та учасників нинішньої війни України з Росією на Донбасі

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