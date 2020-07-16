Прем’єр Словаччини припускає, що його дипломна робота має інших авторів, і обіцяє піти з посади

Голова уряду Словаччини Ігор Матовіч, лідер консервативного політичного руху OĽANO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - Звичайні люди і незалежні особи), відомий своєю активною позицією в боротьбі з корупцією, змушений визнати, що свою дипломну працю писав не сам. Як повідомляють словацькі ЗМІ, Ігор Матовіч списав свою дипломну роботу у двох інших авторів.

Зокрема, на своїй сторінці у фейсбуці в дописі під заголовком «Визнання» словацький прем’єр зазначив, що зараз не може згадати, як, кого і скільки зацитував 22 роки тому, коли писав роботу.

«Але якщо так є, значить, я вкрав дещо, що мені не належало, de facto в цьому я злодій, що є сумно і, напевно, не варте похвали», – наголосив Ігор Матовіч.

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При цьому прем’єр Словаччини допускає, що у зв’язку з оприлюдненням доказів плагіату відмовиться від ступеню магістра, який отримують випускники вищих навчальних закладів. Також Іван Матовіч наголосив, що відійде з посади голови уряду.

«Чи через це відійду? Відійду. Відразу після того, як виконаю все, що я людям перед виборами обіцяв», – зазначив Матовіч.

Також прем’єр вибачився перед студентами, які захистили свої дипломні роботи без компіляцій чи списування.

Це вже третій високий державний службовець у Словаччини з початку 2020 року, якого звинувачують у плагіаті. Зокрема, місцеві ЗМІ звернули увагу на те, що міністр освіти Браніслав Грюлінг здобув титул магістра за роботу, «яка є компіляцією з елементами плагіату, в яку скопіював майже свою всю бакалаврську роботу».

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Зовсім недавно велику увагу співгромадян притягнув також голова парламенту Словаччини Борис Коллар. ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що «Коллар цілі сторінки у своїй дипломній роботі списав з інших публікацій та вебів». Голова парламенту допустив плагіат.

«Признаюсь в цьому, це негарно, прошу за це вибачення», – заявив він, однак на своїй посаді залишився.

Плагіат високих державних службовців у здобутті вищої освіти викликав велику критику чинних політиків. Зокрема, президентка Словаччини Зузана Чапутова вважає, що очікування громадськості високих стандартів політичної влади, «з чим був пов’язаний прихід до влади Ігора Матовіча, залишаються наразі несповненими».

На своїй сторінці у фейсбуці Чапутова наголосила, що підступ не схвалює «і не можу схвалити його полегшення». Вона заявила, що вважає завданням своєї команди «будувати довіру людей в політику та інституції».