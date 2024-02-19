На Майдані не було російських снайперів – прокурор Донський

Інформація про те, що у подіях Революції гідності брали участь російські правоохоронці та снайпери – це фейк. Про це під брифінгу 19 лютого заявив Олексій Донський, керівник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора.

«Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Вбивали, вчиняли насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади», – зазначив Донський.

Водночас він наголошує, Росія мала «величезний вплив» на схвалення рішень під час Революції Гідності і саме тоді бере початок «гібридна» агресія РФ проти України. За словами Донського, частина доказів з’явилася вже після повномасштабного вторгнення – «йдеться про комунікацію як керівників держав, так і силових міністрів: голови СБУ та керівництва ФСБ, інформаційний супровід, що виправдовував протиправні дії українських правоохоронців».

Керівник департаменту каже, що «ці факти доведені під час досудового розслідування».

«Стосовно цієї справи у жовтні 2023 року 20 співробітникам федеральної служби безпеки РФ та екскерівництву СБУ повідомили про підозру у державній зраді. Наразі ця справа ще не перебуває в суді. «Коли ми чуємо на міжнародних майданчиках обґрунтування дій керівництва держави агресора тим, що нібито війна, яка зараз відбувається, – це була реакція на начебто державний переворот, який відбувся в Україні, то ми у своїх провадженнях, це спростовуємо тим, що, гібридна російська агресія вона фактично розпочалася в листопаді 2013 року і Майдан був нічим іншим, ніж реакцією на цю гібридну агресію», – зазначив Олексій Донський.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.