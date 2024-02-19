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На Майдані не було російських снайперів – прокурор Донський

10 років Революції Гідності. Майдан Незалежності, Київ, 21 листопада 2023 року, фото ілюстративне
10 років Революції Гідності. Майдан Незалежності, Київ, 21 листопада 2023 року, фото ілюстративне

Інформація про те, що у подіях Революції гідності брали участь російські правоохоронці та снайпери – це фейк. Про це під брифінгу 19 лютого заявив Олексій Донський, керівник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора.

«Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Вбивали, вчиняли насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади», – зазначив Донський.

Водночас він наголошує, Росія мала «величезний вплив» на схвалення рішень під час Революції Гідності і саме тоді бере початок «гібридна» агресія РФ проти України. За словами Донського, частина доказів з’явилася вже після повномасштабного вторгнення – «йдеться про комунікацію як керівників держав, так і силових міністрів: голови СБУ та керівництва ФСБ, інформаційний супровід, що виправдовував протиправні дії українських правоохоронців».

Євромайдан: Як все починалося 21 листопада 2013 (відео)
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Євромайдан: Як все починалося 21 листопада 2013 (відео)

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Керівник департаменту каже, що «ці факти доведені під час досудового розслідування».

«Стосовно цієї справи у жовтні 2023 року 20 співробітникам федеральної служби безпеки РФ та екскерівництву СБУ повідомили про підозру у державній зраді. Наразі ця справа ще не перебуває в суді. «Коли ми чуємо на міжнародних майданчиках обґрунтування дій керівництва держави агресора тим, що нібито війна, яка зараз відбувається, – це була реакція на начебто державний переворот, який відбувся в Україні, то ми у своїх провадженнях, це спростовуємо тим, що, гібридна російська агресія вона фактично розпочалася в листопаді 2013 року і Майдан був нічим іншим, ніж реакцією на цю гібридну агресію», – зазначив Олексій Донський.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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