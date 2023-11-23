Як ставитися до слів Зеленського, що Майдан був «першою перемогою у війні». Тези до ювілею Революції гідності

(Рубрика «Точка зору»)

У ці дні соцмережі пропонують нам спогади з першими фотографіями Революції гідності, що почалася десять років тому. Особисто мене ця ювілейна цифра заскочила зненацька, бо ж то ніби лише вчора було!

Але події десятирічної давнини на Майдані значно інтенсифікували хід історичних подій, а з ним пришвидшили й наші життя, тож нічого дивного в тому, що ті щемкі спогади здаються нам зовсім свіжими.

Дозволю собі поділитися кількома міркуваннями про феномен і наслідки революції, бо з відстані часу деякі закономірності стають все очевиднішими.

Розбрат, Янукович і «повзуча окупація»

По-перше, варто пригадати передісторію Революції, а саме повзучу окупацію, яку зсередини країни здійснював Віктор Янукович.

Перший висновок: єдність – надважлива!

Не забуваймо, що він переміг на демократичних виборах, а допомогли йому в цьому розчарування й апатія, що панували в суспільстві внаслідок чвар серед «помаранчевої» влади.

Дрібне політиканство й безглузді конфлікти попередньої влади проклали Януковичу дорогу до найвищої посади в державі. Звідси й перший висновок: єдність – надважлива!

Це той урок, який повинна засвоїти і теперішня влада, і демократична опозиція.

Майданівці стали основою відсічі агресії Росії

По-друге, сотня готових захищати Україну в 2013 році перетворилася на мільйон у 2022 році.

Визначили наш геополітичний порядок денний та створили міцну базу для опору

Ідеї й цінності Революції Гідності залишилися актуальними для українського суспільства досі, фактично вони визначили наш геополітичний порядок денний та створили міцну базу для опору різноманітним формам російської агресії.

Саме революція дозволила нам відбити в режиму власну державу, тож тепер відсіч російському вторгненню дає не партизанський рух опору, а держава і регулярна армія.

Дала час для підготовки до відсічі Путіну

По-третє, тепер ми усвідомлюємо, що Революція Гідності врятувала нас від російської окупації 10 років тому, дала нам час на підготовку держави до майбутньої відсічі нашому вічному ворогу.

Зрештою, сам режим Януковича та відмова підписувати угоду про Асоціацію з ЄС були формами повзучої окупації та перетворення України на російську колонію (спочатку у формі республіки, а згодом не забарилася б і повна анексія).

Зазнавши фіаско у спецоперації «окупація України зсередини», Путін перейшов до планування окупації мілітарним шляхом.

Зеленський є видимим символом змін

По-четверте: Революція гідності триває досі – в головах українців. Мільйони українців, які раніше ставилися до Євромайдану неприхильно або байдуже, після російського вторгнення переоцінили свою позицію і ретроспективно визнали слушність і вагу тих подій.

З цього приводу не варто іронізувати: Зеленський є видимим символом ідентичнісних змін

До таких належить і президент Зеленський, якого на Євромайдані ніхто не бачив, але який сьогодні декларує відданість ідеалам Революції та складає шану Небесній Сотні як першим захисникам України.

З цього приводу не варто іронізувати: Зеленський є видимим символом ідентичнісних змін, які відбулися з мільйонами українців.

Прийняття Революції гідності стало одним із елементів формування модерної української політичної нації – і цей процес триває.

Революція гідності – це пролог нашої перемоги

По-п’яте, Революція Гідності – це насамперед велика історія успіху. Ми часто згадуємо ті події з ореолом трагізму, адже на барикадах загинули прекрасні і світлі люди.

Перемога людей з дерев’яними щитами над озброєним спецназом у 2014 році – це пролог

Але слід сказати чітко: подвиг Небесної Сотні не був даремним; ми не змарнували свій шанс, а фактично виконали заповіт героїв. З плюсами й мінусами, але ми реформували власну державу, зміцнили її, підготували до відсічі у геноцидній війні.

Перемога людей з дерев’яними щитами над озброєним спецназом у 2014 році – це пролог для переможної відсічі маленької України в рази сильнішому ворогу в році 2022.

А сьогоднішній статус України як офіційного кандидата на вступ до ЄС переконливо доводить: десять років тому ми почали нову історію успіху для нашої країни.

Ми перемогли тоді й досягнули поставлених цілей – переможемо й тепер. Бо вміємо й можемо!

Андрій Любка – письменник, волонтер

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