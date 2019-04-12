Росія: суд призначив американському інвестору Майклу Калві домашній арешт до 14 липня

Басманний районний суд столиці Росії Москви призначив до 14 липня домашній арешт голові інвестиційного фонду Baring Vostok Майклу Калві.

Раніше адвокати Калві просили суд відпустити їхнього підзахисного під підписку про невиїзд чи заставу в п’ять мільйонів рубів (близько двох мільйонів гривень). Сам американський бізнесмен також зазначив, що підписка про невиїзд «зможе задовольнити завдання слідства».

Напередодні суд погодився на клопотання слідства перевести обвинуваченого в шахрайстві голову інвестиційного фонду Baring Vostok зі слідчого ізолятора під домашній арешт. Прогулянки підсудному не дозволили.

Сам Калві пообіцяв дотримуватися всіх умов домашнього арешту і заявив, що для нього втеча з Росії у зв’язку з кримінальною справою буде рівносильною визнанню провини та самознищенню.

Калві вкотре заявив про свою невинуватість і наголосив, що його арешт став результатом бізнес-суперечки. «Те, що має вирішуватися у відкритому комерційному суді, стало предметом кримінального переслідування», – твердить Калві.

За звільнення Калві висловилися кілька відомих російських бізнесменів та чиновників.

Майкла Калві затримали 15 лютого. За версією слідства, він організував шахрайську схему розкрадання 2,5 мільярда рублів з банку «Східний».