Поблизу КПВВ «Майорське» знайшли нерозірвану міну

21 липня біля контрольно пункту в’їзду-виїзду «Майорське» знайшли нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Про це повідомили у МВС.

Територію почали прочісувати після вранішнього повідомлення про мінування, однак тоді вибухівки на території КПВВ не знайшли і роботу пункту відновили.

«Близько 12:10 групою розмінування ДСНС, за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду «Майорське» неподалік від узбіччя дороги, виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Для гарантування безпеки цивільних громадян, які перетинають лінію розмежування, та особового складу ДПСУ, що забезпечує функціонування КПВВ Головою ДПСУ за погодженням з Командувачем об'єднаних сил пропуск через лінію розмежування тимчасово припинено», – зазначили у МВС.

Зараз спеціалісти вилучають снаряд.

Решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють у штатному режимі.