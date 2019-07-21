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21 Липень 2019, Київ 11:38
Новини | Події

КПВВ «Майорське» відновив роботу, вибухівку не знайшли

«Майорське» відновило роботу

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Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» відновив роботу після повідомлення про мінування.

«Територію КПВВ, адміністративні будівлі та прилеглу місцевість повністю обстежено групою розмінування ДСНС за допомогою спеціальних технічних засобів і службових собак, що навчені на пошук вибухівки. Будь-яких небезпечних предметів не виявлено. Пропуск осіб і транспортних засобів повністю відновлено», – мовиться у повідомленні МВС.

Наразі усі КПВВ на лінії розмежування функціонують згідно літнього графіку роботи у штатному режимі, додали у міністерстві.

е вже друге мінування КПВВ «Майорське» за тиждень.

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