Став відомий час суду над Мазуром у Польщі

Суд над українським ветераном Ігорем Мазуром, якого затримали в Польщі, почнеться о 17 годині за київським часом (о 16 за місцевим) 10 листопада, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Суд відбудеться в польському Любліні.
Допит Ігоря Мазура завершився менше години тому. Він відбувався в прокуратурі Холму.
Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.
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Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).
За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.
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