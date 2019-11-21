Ігор Мазур розповів про розвиток подій навколо «чеченської справи» у Польщі

Росія переслала Польщі матеріали «чеченської справи», за якою поляки затримали громадянина України Ігоря Мазура, розповів він сам у коментарі Радіо Свобода. За словами Мазура, завтра з ними має ознайомитись український консул.

«Має консул завтра зустрітися із прокурором окружним, йому дадуть, я думаю, подивитися ці документи. Я думаю, це ті покази, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, який зараз лікується у психіатричній лікарні після тих катувань; ще покази кількох росіян, які сиділи у російських тюрмах сиділи за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще й «у Чечні воювали». Тобто це – надумані покази, бо, за тими матеріалами, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які на той час були взагалі дітьми – не можна воювати у три з половиною роки», – сказав активіст.

Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014-2015 роках.

Його затримали 9 листопада на кордоні з Польщею, куди активіст їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред).

Ігор Мазур участь у Першій чеченській як комбатант заперечує. Каже: був там, але як журналіст.

Зараз його відпустили на поруки україського консула у Любліні. 13 листопада в МВС повідомили про повернення Мазура в Україну.

МВС України заявило, що Росія неправомірно використала канали й інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України.