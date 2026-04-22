Медіа: автобус із громадянами України потрапив у ДТП у Болгарії, є загиблі та поранені

Внаслідок аварії за участі автобуса, який перевозив громадян України, поблизу болгарського міста Малко Тарново загинули щонайменше двоє людей – про це 22 квітня повідомляють болгарські медіа.

За даними видання Novinite, автобус відкотився назад і наїхав на пасажирів, які вийшли з транспорта та стояли позаду нього. Це сталося неподалік від пункту перетину на кордоні з Туреччиною. Відомо про двох загиблих і 16 поранених.

Мер Малко Терново повідомив виданню BTA, що автобус відкотився назад і перекинувся, загинули двоє людей, які на цей момент були в салоні.

Шістьох поранених транспортували до лікарень у Бурґасі, ще десятьох доправили до центру невідкладної допомоги в Малко Терново.

Посольство України в Болгарії наразі не коментувало ситуацію.