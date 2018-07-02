10% медзакладів подали заявки на укладання угод з Національною службою здоров’я 

З 161 закладу, які уклали договори із Національною службою здоров’я, - 12 приватних медичних закладів, таку інформацію 2 липня на прес-конференції озвучила в.о. міністра Уляна Супрун, передає кореспондент Радіо Свобода.

На сьогодні поки що близько 10% медичних закладів первинної допомоги подали заявки на укладання угод, зазначає голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко. Він додає, що друга хвиля прийму заявок розпочнеться 25 липня, а третя хвиля – у грудні.

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2 липня в Міністерстві охорони здоров’я оголосили про початок фінансування медичних закладів за новою системою згідно із реформою. Наразі нова модель діятиме паралельно зі старою, але лише до кінця року.

«Сьогодні нарешті офіційно запрацювало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом». До середини липня 161 медичний заклад отримають перші оплати від Національної служби здоров’я України за надання чіткого пакету послуг первинної медичної допомоги», – сказала Супрун.

1 липня офіційно стартував черговий етап медичної реформи. Медичні заклади, які підписали договір з Національною службою здоров’я, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю. Також набуває чинності перелік послуг, які входять до гарантованої первинної медичної допомоги та оплачуються державою.