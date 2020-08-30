МОЗ збирається запровадити індикатори якості роботи лікарів з 1 січня – Степанов

Міністерство охорони здоров’я України збирається запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня, повідомив голова МОЗ Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Окрім сплати за принципом по кількості укладених договорів, треба ще обов’язково, щоб були відповідні індикатори якості роботи наших сімейних лікарів. Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими», – сказав Степанов в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він зазначив, що зараз не передбачене фінансове покарання за неякісну роботу лікаря.

«Це повинен бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни до цих договорів», – зазначив Степанов.

Реформа первинної ланки медицини – сімейних лікарів та педіатрів – повноцінно розпочалася в Україні у 2018-му. За результатами дослідження «Індекс здоров’я» за 2019 рік, яке охопило понад 10 тисяч респондентів на підконтрольній Україні території, 73% опитаних задоволені своїм сімейним лікарем і 52% – медичною допомогою на стаціонарі.