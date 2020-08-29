Україна забезпечена тестами на декілька місяців вперед – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов знає, що існують випадки, коли бажаючих пройти тест на COVID-19 відправляють до приватних установ, та запевнив, що всі державні установи тестами забезпечені. Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми забезпечені тестами, я думаю, на декілька місяців вперед. І постійно, як тільки у нас є необхідність, вони відразу докуповуються, забезпечені повністю коштами на закупівлю цих тестів», – наголосив міністр.

Він додав, що від початку пандемії були суттєво оновлене обладнання для тестування.

«Я вам хочу сказати, що до початку пандемії останній раз обладнання в лабораторні центри ми купували у 2009 році. Тобто остання закупівля в деякі лабораторні центри обладнання була у 2009 році. Ми зараз практично оновили повністю весь склад обладнання, який необхідний для тестувань, з одного боку. А з іншого боку, продовжуємо це робити. І паралельно навчаємо людей робити саме ці тести. Тобто у нас є команда вірусологів, яка в постійному режимі проїхала всі без винятку області», – розповів Степанов.

В Україні 29 серпня повідомили, що оновлений черговий рекорд за числом нових виявлених хворих на COVID-19. За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, 41 людина померла, 1055 пацієнтів одужали, свідчать дані РНБО.

Найбільше нових випадків виявлено у Києві – 265. 247 випадків діагностовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.

Станом на 29 січня в Україні виявили майже 117 тисяч інфікованих коронавірусом, померли 2 492 пацієнти, одужали – 56 138.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.