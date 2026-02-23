У Мексиці вбили голову одного з найбільших наркокартелів, у кількох штатах повідомили про спалахи насильства

У Мексиці в ході військової операції вбили голову одного з найбільших наркокартелів «Халіско Нове покоління» (CJNG) Немесіо Осеґеру Сервантеса, відомого як «Ель Менчо». Про це повідомило Міноборони Мексики у соцмережі X.

Операція проходила в місті Тапальпа в штаті Халіско на заході країни. За даними відомства, під час операції члени наркокартелю чинили опір, внаслідок чого чотири особи загинули на місці, троє – зазнали тяжких поранень і померли під час транспортування до лікарні, серед них був «Ель Менчо».

Поранення також зазнали троє військових.

За даними CBS News, після військової операції у кількох штатах, включаючи Халіско, спалахнуло насильство. Члени наркокартелю підпалювали автомобілі й перекривали дороги – такі тактики часто використовуються картелями для блокування військових операцій. Губернатор Халіско запровадив надзвичайний стан і закликав жителів штату залишатися вдома доти, доки ситуація не буде взята під контроль представниками силових відомств.

Дороги, зокрема, були заблоковані на шляху до аеропорту Рейноса, мексиканського прикордонного міста в штаті Тамауліпас. Рейноса межує з містом МакАллен (штат Техас) і зазвичай переповнена американцями, які подорожують до Мексики.

Наркокартель «Халіско Нове покоління», за даними PBS, – це одна з наймогутніших злочинних організацій у Мексиці, яку США оголосили терористичною організацією. Картель організовував напади на військових, у тому числі на гелікоптери, а також почав використовувати безпілотники і встановлювати міни.

2020 року в центрі Мехіко члени картелю вчинили замах на голову поліції столиці, а нині міністра безпеки. Управління боротьби з наркотиками США (DEA) вважає, що «Халіско Нове покоління» заробляє мільярди на виробництві фентанілу й метамфетаміну, і є одним з головних постачальників кокаїну на ринок США.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау назвав «Ель Менчо» одним із найбільш «кровожерливих і безжальних наркобаронів». «Це велика подія для Мексики, США, Латинської Америки і всього світу. Добрі люди сильніші за злих», – зазначив він.

Міноборони Мексики заявило, що операція проводилася у співпраці зі США.