Обвал мосту в Мексиці: щонайменше 20 людей загинули

Як мінімум 20 людей загинули, десятки отримали поранення через обвал мосту лінії метро в Мехіко, яким у цей момент їхав потяг. Про це 4 травня повідомляє міська влада.

На відео з камер спостереження, поширених місцевими медіа, видно, як вагони падають на дорогу в південній частині міста з висоти близько п’яти метрів.

«На жаль, серед загиблих є діти», – повідомила журналістам міська голова столиці Клаудія Шейнбаум.

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Вона додала, що поранення отримали 70 людей.

Інцидент стався на 12-й лінії метро, на яку вже скаржилися через порушення в її роботі.

У 2017 році в Мехіко стався землетрус магнітудю 7,1, але наразі невідомо, чи обвал лінії пов’язаний з його наслідками.