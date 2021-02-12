У Мельбурні зафіксували міні-спалах коронавірусу, але Australian Open продовжується

У Мельбурні, другому за величиною місті Австралії, яке приймає Australian Open, виявили міні-спалах коронавірусу.

Зазначається, що спалах пов’язаний з одним з карантинних готелей. У ніч з 11 на 12 лютого було виявлено 13 інфікованих. Попередньо вважають, що всі випадки є дуже заразними, адже йдеться про так званий британський штам коронавірусу.

Прем’єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс оголосив про локдаун, починаючи з півночі 12 лютого, назвавши це «коротким і різким вимикачем».

Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я змусила організаторів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, першого з чотирьох турнірів Grand Slam у календарному році, терміново відмінити допуск глядачів на ігри. Раніше всі гравці та персонал на турнірі відбули суворий двотижневий карантин.

Далі турнір триватиме як і очікувалося, однак «з мінімальною кількістю персоналу для його безпечного проведення».

Завтра, 13 лютого, гратиме свій матч третього кола українка Еліна Світоліна. Її суперницею стала 28-ма ракетка світу Юлія Путінцева з Казахстану.