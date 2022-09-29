У Мелітополі через вибух постраждала Шапурова, яка обіцяла окупантам організувати освітній процес – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі через вибух постраждала Олена Шапурова, яка обіцяла окупантам організувати освітній процес, мер міста Іван Федоров.



«Сьогодні було здійснено чергове попередження всіх колаборантів на території тимчасово окупованих міст. Був вибух, в якому незначно, але постраждала колаборантка. Вона пообіцяла окупантам організувати освітній процес в тимчасово окупованому Мелітополі. Це добре відомий екземпляр – Олена Шапурова, яка була під кримінальним провадженням щодо корупції. Але вона вирішила використати ситуацію – захоплення Мелітополя – як вікно можливостей для себе», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За словами Федорова, вона «займалася терором» директорів шкіл та дошкільних закладів.



«Саме вона погрожувала батькам і змушувала їх приводити дітей в окуповані школи. Саме вона зараз займається пропагандою в школах, де є не навчальний процес, а саме пропаганда, де промивають мозок нашим дітям, співанням гімну ворожої держави. Саме вона першою зайшла в бібліотеку та почала викидати книги про історію України. Це гарний приклад того, що сили спротиву, партизанський рух в Мелітополі працює і точно про жодного колаборанта він не забуде», – додав він.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

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Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

Станом на 10 вересня, за словами мера Івана Федорова, із міста виїхало близько половини жителів. Водночас він зазначаив, що в останні півтора місяця у Мелітополі посилюється рух опору.