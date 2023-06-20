Зеленський призначив Андрія Мельника послом України в Бразилії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії.

Відповідний документ №341/2023 оприлюднено на сайті президента.

У травні уряд Бразилії схвалив призначення Андрія Мельника послом України у цій країні.

Андрій Мельник з листопада 2022 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України, до цього він був послом України в Німеччині.

Також Володимир Зеленський призначив Юрія Полюховича послом України в Колумбії і Олександра Поліщука послом України в Індії.