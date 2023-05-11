Уряд Бразилії не проти кандидатури Андрія Мельника на посаду посла України в цій країні

Заступник міністра закордонних справ України, експосол у Німеччині Андрій Мельник може стати послом України у Бразилії. Його кандидатуру схвалили в уряді цієї країни.

«Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Бразилії», – йдеться в офіційному повідомленні бразильського уряду.

Указу президента України щодо призначення немає. Як і коментарів самого Андрія Мельника.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Зеленський запросив президента Бразилії до України.

Лула да Сілва раніше робив заяви, що Сполучені Штати та європейські союзники нібито затягують війну, надаючи зброю Києву, а також пропонував Україні відмовитися від Криму.

Білий дім звинуватив Лулу в «мавпуванні» російської та китайської пропаганди, а Міністерство закордонних справ України неодноразово запрошувало політика відвідати країну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії.