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Зеленський обговорив можливість саміту Україна – Латинська Америка з радником президента Бразилії

Зеленський зустрівся із радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом (на фото)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом – про це він повідомив 11 травня.

За словами президента, він назвав єдиним планом для припинення російської агресії українську формулу миру.

«Обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Очікую на продовження діалогу з Президентом Лулою да Сілвою і буду радий вітати його в Україні», – повідомив Зеленський.

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Президент Бразилії Лула да Сілва раніше робив заяви, що Сполучені Штати та європейські союзники нібито затягують війну, надаючи зброю Києву, а також пропонував Україні відмовитися від Криму.

Білий дім звинуватив Лулу в «мавпуванні» російської та китайської пропаганди, а Міністерство закордонних справ України неодноразово запрошувало політика відвідати країну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії.

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