Єрмак поспілкувався з радником Байдена – йшлося про формулу миру та події на фронті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 7 травня провів телефонні переговори з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

«Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, останні дії російського агресора та дії сил оборони України. Співрозмовники домовилися про подальшу координацію в питанні надання безпекової допомоги Україні та обговорили подальші кроки в цьому напрямі», – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за підсумками перемов.

Крім того, серед тем розмови була українська формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленський.

«Глава ОП подякував американському народові, президенту, його команді та Конгресу США за всебічну підтримку України», – підсумували в пресслужбі.

3 травня, влада США оголосила про надання нового озброєння Україні в рамках чергового пакету військової допомоги. За інформацією Пентагону, загальна вартість нового пакета допомоги складає 300 млн доларів

В оприлюдненому інтервʼю виданню Foreign Affairs голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що завдяки допомозі, наданій Сполученими Штатами та іншими західними країнами, українські війська мають сьогодні можливість проводити наступальні операції, а їхня можливість оборонятися також значно розширилася порівняно з тим, що було всього рік тому.