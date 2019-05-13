У Києві почали роботи з будівництва Національного комплексу Героїв Небесної сотні

У центрі Києва 13 травня почалися підготовчі роботи з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як заявив міністр культури України Євген Нищук, роботи розпочаті у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні, де Генеральна прокуратура закінчила слідчі експерименти.

«У нижній частині Алеї закінчені слідчі експерименти, це відкриває нам можливість починати реалізацію проекту зі спорудження меморіальної частини комплексу», – сказав Нищук.

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Національний меморіал має стати місцем для вшанування «жертовності українських патріотів» – учасників Революції гідності, у процесі зведення Меморіалу передбачені маркування місць загибелі Героїв Небесної сотні та збереження прострілених кулями дерев і стовпів, повідомив Нищук на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві.

Тим часом, станом на травень, слідчі експерименти тривають вгорі Алеї, тож працівники музею Майдану перебувають «у постійному контакті з ГПУ для узгодження усіх питань стосовно робіт з побудови Меморіалу», повідомив Радіо Свобода директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

Міжнародний конкурс із побудови Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності провів організатор архітектурних конкурсів, німецька компанія Phase eins, його переможницями стали львів’янки Ірина Волинець і Марія Процик із архітектурного бюро «MI-studio».

Київська міська держадміністрація у 2017 році виділила для спорудження Меморіалу (та музею) ділянку землі площею більш як один гектар.

Частина родин Героїв Небесної сотні раніше виступила проти запропонованого проекту Меморіалу.