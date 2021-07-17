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Юлія Мендель приєднується до програми про «деолігархізацію» на телеканалі олігарха Ахметова

Юлія Мендель тривалий час була прессекретаркою Володимира Зеленського

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель повідомила, що долучається до команди щотижневої підсумкової програми «Велика деолігархізація», яка виходить в ефір на телеканалі «Україна 24».

Цей канал належить Рінатові Ахметову, якого зазвичай залічують до олігархів. У Ахметова заперечують таке визначення щодо нього.

Сама телепрограма повідомила, що Мендель приєднується до неї як «постійний колумніст».

Про відхід Мендель із посади прессекретарки президента Володимира Зеленського, яку вона обіймала з початку червня 2019 року, стало відомо наприкінці квітня.

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На цій посаді вона не раз робила заяви, що викликали активні реакції громадськості, і дії, що викликали скандали.

Під кінець червня оголосили, що її замінить на цій посаді журналіст телеканалу «Україна 24» Сергій Никифоров. Заміна була оформлена 9 липня.

Як стверджують журналісти «Громадського» телеканалу, в новому телепроєкті «Велика деолігархізація» каналу «Україна 24», який входить до медіаімперії Ріната Ахметова, зійшлися інтереси президента та «олігарха №1».

«У ньому Зеленського представляють як великого борця з олігархатом, якому корумповані чиновники заважають провести головну реформу країни. По суті йдеться про телевізійний піар-проєкт президента. Який, щоправда, і команда Ахметова використовує, аби перекласти негативний шлейф олігархату з найбагатшого українця на інших», – заявили в телеканалі.

Володимир Зеленський іще з часу передвиборчої кампанії заявляє, що хоче боротися з олігархами.

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