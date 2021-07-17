Юлія Мендель приєднується до програми про «деолігархізацію» на телеканалі олігарха Ахметова

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель повідомила, що долучається до команди щотижневої підсумкової програми «Велика деолігархізація», яка виходить в ефір на телеканалі «Україна 24».

Цей канал належить Рінатові Ахметову, якого зазвичай залічують до олігархів. У Ахметова заперечують таке визначення щодо нього.

Сама телепрограма повідомила, що Мендель приєднується до неї як «постійний колумніст».

Про відхід Мендель із посади прессекретарки президента Володимира Зеленського, яку вона обіймала з початку червня 2019 року, стало відомо наприкінці квітня.

На цій посаді вона не раз робила заяви, що викликали активні реакції громадськості, і дії, що викликали скандали.

Під кінець червня оголосили, що її замінить на цій посаді журналіст телеканалу «Україна 24» Сергій Никифоров. Заміна була оформлена 9 липня.

Як стверджують журналісти «Громадського» телеканалу, в новому телепроєкті «Велика деолігархізація» каналу «Україна 24», який входить до медіаімперії Ріната Ахметова, зійшлися інтереси президента та «олігарха №1».

«У ньому Зеленського представляють як великого борця з олігархатом, якому корумповані чиновники заважають провести головну реформу країни. По суті йдеться про телевізійний піар-проєкт президента. Який, щоправда, і команда Ахметова використовує, аби перекласти негативний шлейф олігархату з найбагатшого українця на інших», – заявили в телеканалі.

Володимир Зеленський іще з часу передвиборчої кампанії заявляє, що хоче боротися з олігархами.