Реформа шкільного харчування: на нове меню перейшли понад 96% закладів освіти

Станом на 31 січня новим меню, розробленим у межах реформи шкільного харчування, користуються 13 тисяч 403 школи України, або 96,6% від загальної кількості, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленнім, на фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у п’яти областях.

«Рівень переходу в них виглядає таким чином: Закарпатська область – 70,6% закладів; Запорізька – 86,4%; Львівська – 84,3%; Миколаївська – 89,2%; Херсонська – 96,4%. Решта 19 областей та Київ 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків», – йдеться в повідомленні.

В Україні триває реформа системи шкільного харчування, в межах якої оновлено меню для шкільних їдалень, а також відбуваються ремонти харчоблоків у школах. Нове меню має як схвальні, так і критичні відгуки серед дітей і батьків.