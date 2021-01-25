Оголошено переможця на виборах мера Броварів

На виборах мера Броварів Київської області переміг чинний голова Ігор Сапожко. Про це повідомили в ЦВК.

За Сапожка проголосували 21 787 виборців (53,16 відсотка).

Він обійшов Олега Іваненка з «Європейської солідарності», який набрав 6025 голосів виборців (14,7 відсотка), та Дмитра Ратнікова від партії «Слуга народу», за якого проголосувало 4053 виборця (9,89 відсотка).

Сапожко втретє став мером міста. Його обирали у 2010 та 2015-му роках.

Місцеві вибори у Броварах 25 жовтня минулого року суд визнав такими, що не відбулися. через масові порушення.