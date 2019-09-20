Мер Нью-Йорка відмовився від боротьби за посаду президента США

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо відмовився від боротьби за висунення в кандидати на президентських виборах у США в 2020 році. Він заявив про це 20 вересня, назвавши головною причиною свого рішення недопуск на теледебати кандидатів від демократів.

У дебатах 12 вересня брали участь 10 претендентів на номінацію від Демократичної партії з найвищими рейтингами підтримки. Білла де Блазіо серед них не було. За опитуваннями, його підтримка не перевищувала 1-2 відсотків.

Білл де Блазіо оголосив про своє висування в травні.

На висунення в президенти від демократів претендує рекордна кількість кандидатів – понад 20 – і список фаворитів гонки, за опитуваннями, залишається стабільним. Це, в першу чергу, колишній віцепрезидент Джо Байден, а також сенатори Елізабет Уоррен і Берні Сандерс.

Білл де Блазіо очолює Нью-Йорк з 2014 року.