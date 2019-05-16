Мер Нью-Йорка заявив, що йде у президенти США

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив у четвер про намір балотуватися в президенти США від Демократичної партії в 2020 році.

«Сьогодні я з гордістю заявляю про свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів Америки, тому що настав час нарешті поставити на перше місце трудящих», – повідомив Білл де Блазіо у Twitter.

Очікується, що першою його передвиборчою поїздкою буде Айова, штат, де на початку наступного року, за традицією, розпочнуться праймеріз, які і визначать, хто стане кандидатом від демократів.

За даними американських соціологів, найвищі на сьогодні шанси отримати номінацію від демократів у колишнього віце-президента Джо Байдена.

Білл де Блазіо очолює Нью-Йорк з 2014 року. Коментуючи висунення мера в президенти, нинішній президент США Дональд Трамп заявив, що де Блазіо «вважається найгіршим мером в історії Нью-Йорка».