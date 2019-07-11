Меркель змінила протокол на зустрічі з прем’єром Данії: гімн слухали сидячи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель змінила протокол зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном 11 липня. Обидва лідери держав слухали гімни сидячи.

При цьому поки Меркель сиділа ніяких ознак проблем зі здоров’ям канцлера журналісти не побачили.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула занепокоєння з приводу інциденту, коли її тіло втретє за місяць трусилося на публічних заходах. «Я в порядку», – сказала Меркель 10 липня після зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Антті Рінне, додавши, що вона абсолютно здатна виконувати свої обов’язки.

Меркель повідомила, що після першого випадку, коли її трусило на публіці, – на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 18 червня – вона «працює над тим, що сталося».

Меркель, на думку багатьох міжнародних аналітиків, вважається найвпливовішим лідером Європейського союзу і найвпливовішою жінкою у світі. Вона заявила, що піде з великої політики наприкінці свого терміну на посаді канцлера в 2021 році.