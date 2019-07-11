Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Липень 2019, Київ 10:34
Новини | Міжнародні

Від часу зустрічі з Зеленським Меркель втретє потрусило на публіці, вона каже, що «в порядку»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель (п) і президент України Володимир Зеленський, 18 червня 2019 року

Дивитись коментарі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула занепокоєння з приводу інциденту, коли її тіло втретє за місяць трусилося на публічних заходах.

«Я в порядку», – сказала Меркель 10 липня після зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Антті Рінне, додавши, що вона абсолютно здатна виконувати свої обов’язки.

Меркель повідомила, що після першого випадку, коли її трусило на публіці, – на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 18 червня – вона «працює над тим, що сталося».

З цього приводу вона сказала, що страждає від зневоднення і почувається краще після вживання води.

Останній випадок дрижання стався на церемонії зустрічі прем’єра Фінляндії.

«Цей процес явно ще не закінчений, але є прогрес, і я повинна жити з цим деякий час. Але я дуже добре почуваюся і вам не потрібно турбуватися. Думаю, так само, як це сталося одного дня, так само одного дня воно зникне», – додала Меркель.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Берлін, 18 червня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Результати «євротуру» Зеленського: чи повернуть Макрон і Меркель Путіна за стіл переговорів

64-річна канцлер Німеччини, яка займає посаду з 2005 року, не уточнила, яке лікування вона проходить.

Меркель, на думку багатьох міжнародних аналітиків, вважається найвпливовішим лідером Європейського союзу і найвпливовішою жінкою у світі. Вона заявила, що піде з великої політики наприкінці свого терміну на посаді канцлера в 2021 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG