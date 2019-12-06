Меркель в Освенцимі заявила про «глибокий сором» за звірства нацистів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про «глибокий сором» за німецькі звірства, скоєні в нацистському таборі смерті «Аушвіц-Біркенау» у польському Освенцимі в часи Другої світової війни.

У супроводі польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького Меркель пройшла через ворота з написом «Arbeit macht frei» («Праця звільняє»), а потім вони поклали вінки біля «Стіни смерті».

Канцлер Німеччини виступила в приміщенні так званої «лазні», де нацисти реєстрували нових в’язнів Освенцима.

У своїй промові під час першого візиту до Освенцима Меркель наголосила на важливості пам’ятати про те, що тут сталося.

«Ніщо не може повернути людей, які були тут вбиті. Ніщо не може відвернути вчинені тут безпрецедентні злочини. Ці злочини є і залишаться частиною історії Німеччини, і цю історію потрібно розповідати знову і знову», – сказала Меркель.

Вона додала, що «ми в боргу перед жертвами і перед самими собою».

Меркель також внесла пожертву у 60 мільйонів євро на потреби зі збереження меморіалу.

Візит Меркель присвячений 10-ій річниці заснування Фонду «Аушвіц-Біркенау», що опікується збереженням меморіалу на місці колишнього табору смерті. Німеччина є найбільшим донором фонду.

У таборі «Аушвіц-Біркенау» в роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї.

Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.