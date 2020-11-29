Тихановська каже, що Меркель питала її при зустрічі, чи розуміє вона українську

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що під час однієї із зустрічей з європейськими лідерами, зокрема, канцлер Німеччини Анґела Меркель поцікавилася у неї, чи розуміє вона українську мову.

«Ви знаєте, вони (європейські лідери – ред.) дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Білорусі. Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації і всіляко хотіли би допомогти. Не завжди це, звісно, вдається так, як їм того хотілося б. Але ми відчуваємо цю підтримку. Ангела Меркель, до речі, не те, що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову. Вона каже: «Ви розумієте українську?». Я кажу: «Звісно, я розумію – вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного. – «Ну, добре». Ось така швидкоплинна розмова була у нас», – розповіла Тихановська в інтерв’ю Радіо Свобода.

Вона заявила, що із Меркель, яка розуміє російську, вони спілкувалися англійською мовою.

Світлана Тихановська – білоруська політикиня, колишня кандидатка у президенти Білорусі. Зараз вона перебуває у вигнанні, живе в Литві.

У вересні-жовтні вона зустрілася з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, президентом Литви Гітанасом Науседою, президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністрами Польщі та Словаччини, міністрами закордонних справ Австрії, Греції, Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини.