В Італії вийшов у світ перший сучасний словник української мови

В Італії вийшов друком сучасний перекладний словник української мови. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, його видало відоме міланське видавництво Hoepli, що спеціалізується на видавництві наукової і навчальної літератури.

Як стверджують мовознавці, за обсягом словникового матеріалу (132 000 слів і значень), це перша праця подібного обсягу з української мови в західній лексикографії. Також йдеться про перший словник, який відображає особливості нового українського правопису після реформи 2019 року.

«Для Італії це справді прецедент, бо в країні існує тенденція видавати такі об’ємні словники переважно щодо «найбільших» мов (англійської, французької, іспанської, німецької)», – зазначила у коментарі для Радіо Свобода авторка та укладачка українсько-італійського словника, кандидатка філологічних наук, мовна експертка Департаменту європейських, американських та інтеркультурних студій римського університету La Sapienza Олена Пономарева.

Вона з 2004 року викладає українську мову в університеті La Sapienza, де україністика є окремою дисципліною, а не при кафедрі русистики.

Над укладанням словника у понад тисячу сторінок філологиня працювала 7 років.

«Це комбінаторно-тлумачний словник, тобто не просто українське слово і переклад, а є варіанти різних його значень у перекладі італійською мовою. Такою і була моя мета – створити нарешті великий академічний словник з комбінацією слів, за яким цікаво вивчати як українську, так і італійську мови. Наші студенти були в розпачі, вони не могли робити повноцінні переклади. Це соромно, коли заходиш в італійську книгарню, і там нічого не було з україністики. Я прагнула заповнити цю прогалину в західній лексикографії», – додає Пономарева.

Словником можуть користуватися студенти, перекладачі та всі пошановувачі мови, щоб правильно послуговуватися сучасною українською мовою. Українсько-італійський словник видавництва Hoepli охоплює різні стилістичні прошарки – від літературної до розмовної лексики, а також екзотизми, жаргонізми, сленгові, просторічні й фольклорні вислови. Особлива увага приділена професійній лексиці – науково-технічній, економічній, політичній, мистецькій.

В Італії словник вийшов накладом у тисячу примірників. Є також його електронна версія, якою можуть користуватися усі охочі в різних країнах (Dizionario Ucraino-Italiano Hoepli). Виданий словник є першою частиною проєкту, оскільки передбачають створення другої частини – італійсько-української версії.

«Вихід словника важливий і тим, що тепер українська мова, яку в Італії часто асимілюють з російською, займатиме окреме місце в культурному процесі, що паралельно сприятиме і політичному утвердженню України. Цей проєкт, як культурний міст між Україною та Європою, між Україною та Італією», – сказав для Радіо Свобода Марко Сброці, видавничий директор Hoepli.

Він повідомив, що про вихід словника на українському ринку поки не йдеться, так само як і про організацію презентаційних заходів. За словами видавця, через пандемію коронавірусу усі організаційно-презентаційні проєкти у форматі наживо відкладені. У планах видавців – влаштувати презентацію в академічних колах та на рівні дипломатичних інституцій України в Італії.