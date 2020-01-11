Меркель прибула у Кремль на переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу прибула до російської столиці Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляють російські ЗМІ.

Раніше Кремль повідомив, що зустріч 11 січня стосуватиметься «ситуації в Сирії та Лівії, а також ескалації напруженості на Близькому Сході». У канцелярії німецького канцлера також повідомляли, що Меркель хоче обговорити «поточні проблеми» на Близькому Сході.

Меркель і Путін мали зустріч минулого місяця в Парижі в рамках так званої «нормандської зустрічі» з врегулювання ситуації на сході України.

Ситуація на Близькому Сході особливо загострилася після того, як внаслідок американського повітряного удару був убитий високопоставлений іранський генерал Касем Солеймані, що викликало побоювання нового збройного конфлікту в регіоні. Напруженість зросла і після того, як іранські сили «помилково» збили український пасажирський літак, що забрав життя 176 людей, що були на борту.​