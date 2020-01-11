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11 січня 2020, Київ 14:51
Новини | Міжнародні

Меркель прибула у Кремль на переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін (фото минулорічне)

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу прибула до російської столиці Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляють російські ЗМІ.

Раніше Кремль повідомив, що зустріч 11 січня стосуватиметься «ситуації в Сирії та Лівії, а також ескалації напруженості на Близькому Сході». У канцелярії німецького канцлера також повідомляли, що Меркель хоче обговорити «поточні проблеми» на Близькому Сході.

Меркель і Путін мали зустріч минулого місяця в Парижі в рамках так званої «нормандської зустрічі» з врегулювання ситуації на сході України.

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Ситуація на Близькому Сході особливо загострилася після того, як внаслідок американського повітряного удару був убитий високопоставлений іранський генерал Касем Солеймані, що викликало побоювання нового збройного конфлікту в регіоні. Напруженість зросла і після того, як іранські сили «помилково» збили український пасажирський літак, що забрав життя 176 людей, що були на борту.​

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