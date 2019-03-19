Суд у Сімферополі заарештував екс-президента Криму Мешкова – Акімов

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби екс-президента Криму Юрія Мешкова за «опір співробітникам поліції», повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії отаман «Кримського козацтва» Сергій Акімов.

«Мешкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа», – сказав Акімов.

Російські силовики в Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму Юрія Мешкова за заявою невідомої особи, що колишній кримський президент нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Пізніше його повезли на огляд, однак, за словами Мешкова, слідів алкогольного або наркотичного сп'яніння в нього не виявили.

У кінці лютого екс-президент Криму Юрій Мешков розкритикував нинішню російську владу півострова за «зраду» Росії під час анексії півострова.

Юрій Мешков (уродженець Дніпропетровської області в УРСР) – кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету імені Кутафіна.