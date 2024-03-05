Meta повідомила про вирішення технічної проблеми, яка спричинила збої в роботі соцмереж

Збої в роботі соцмереж Instagram та Facebook спричинила технічна проблема, заявив представник компанії Meta Енді Стоун.

За його словами, технічні складнощі спричинили труднощі з доступом до деяких сервісів компанії.

«Ми якнайшвидше вирішили проблему для всіх, хто постраждав, і приносимо вибачення за незручності», – заявив він.

Раніше компанія повідомила, що працює над усуненням збоїв у роботі своїх соцмереж Instagram та Facebook.

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Користувачі почали скаржитися на роботу соцмереж увечері 5 березня. Дані DownDetector вказують на проблеми і з іншими соцмережами та сервісами, зокрема Youtube, Discord та Google.

Американські ЗМІ відзначають, що масштабний збій відбувається у «супервівторок» – це найбільший день голосування на праймеріз, тобто внутрішньопартійних виборах, де партії визначаються зі своїми кандидатами в президенти США.