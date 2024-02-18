Російські хакери здійснили атаку на низку українських медіа – Держспецзв’язку

У неділю, 18 лютого, російські хакери здійснили атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію, йдеться в повідомленні пресслужби Держспецзв’язку.

«До урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники «Української правди», «Liga.net», «Апострофу» та «Телеграфу». Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту», – розповіли у відомстві.

Журналісти LIGA.net інформують, що сайт було зламано, «після чого невідомі опублікували там фейкову новину про нібито «розгром» елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області».

«Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт було зламано невідомими. Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилась в акаунті LIGA.net у соцмережі Х (колишній Twitter)», – заявили у виданні.

У LIGA.net пообіцяли «визначити прогалини в безпеці, щоб виправити ситуацію й не допустити її повторення».

Також про злам повідомило в телеграмі видання «Українська правда». Невідомі зламали його акаунт у соцмережі Х.

Зазначається, «доступ до акаунту редакція втратила в неділю ввечері». На сторінці «Української правди» теж з’явилася фейкова інформація про «розгром» елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Міністерство юстиції США заявило 15 лютого, що зруйнувало хакерську мережу російської розвідки.

Раніше, 12 грудня, у роботі мобільного оператора «Київстар» стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».