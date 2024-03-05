Meta підтвердила збої в роботі Instagram та Facebook

Компанія Meta працює над усуненням збоїв у роботі своїх соцмереж Instagram та Facebook – про це заявив її представник Енді Стоун у X (раніше Twitter).

«Нам відомо, що люди мають проблеми з доступом до наших сервісів. Ми працюємо над цим зараз», – повідомив Стоун.

Користувачі почали скаржитися на роботу соцмереж увечері 5 березня. Повідомляють про такі збої: переважно людей «викидає» без можливості зайти назад навіть з правильним паролем, також бувають проблеми з оновленням стрічки.

Дані DownDetector вказують на проблеми і з іншими соцмережами та сервісами, зокрема Youtube, Discord та Google.

Американські ЗМІ відзначають, що масштабний збій відбувається у «супервівторок» – це найбільший день голосування на праймеріз, тобто внутрішньопартійних виборах, де партії визначаються зі своїми кандидатами в президенти США.