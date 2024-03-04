У ГУР кажуть, що «зламали» сервери Міноборони Росії та отримали секретні документи

Кіберфахівці Головного управління розвідки України (ГУР) влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії та отримали доступ до шифрування цифрового забезпечення та секретної службової інформації, повідомляє ГУР.

«Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між щонайменше 2000 структурних одиниць силового відомства Росії», – йдеться у повідомленні.

Ця інформація, кажуть розвідники, дозволить встановити «повну будову системи російського Міноборони та його ланок».

«Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ», – зазначили у ГУР.

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Повідомляється, що у розпорядженні воєнної розвідки України, опинилась «службова документація» заступника міністра оборони РФ – Тимура Іванова.

У ГУР вважають, що цей заступник «відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною».

Міноборони РФ наразі не заявляло публічно про атаку на сервери.

На початку лютого білоруський рух «Кіберпартизани» повідомив, що його фахівці отримали та передали українській стороні дані одного з критично важливих підприємств військово-промислового комплексу Росії – товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ).

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило про отримання 100 гігабайт секретних даних російського підприємства «Спеціальний технологічний центр» («СТЦ»).