Білоруські «Кіберпартизани» заявили при причетність до злому даних компанії РФ, що виготовляє «Орлани»

Білоруський рух «Кіберпартизани» повідомив, що його фахівці отримали та передали українській стороні дані одного з критично важливих підприємств військово-промислового комплексу Росії – товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ). Це передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Кіберпартизани» додають, що отримали з бази військового підприємства:

частину внутрішнього листування

інформація працівників

дані про місця розташування полігонів і військових частин

деяку технічну інформацію та документацію

«СТЦ» виробляє безпілотні літальні апарати «Орлан», засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та іншу продукцію військового призначення Росії.

«Кіберпартизани» – білоруська децентралізована група анонімних хакерів-активістів, яка з’явилася у вересні 2020 року.

Вони стали відомі завдяки серії успішних кібератак на ресурси білоруських держустанов і правоохоронних органів, оприлюдненню секретної інформації про їх співробітників, а також розміщенню у відкритому доступі офіційної та секретної інформації.

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Група почала свою діяльність у відповідь на державні репресії проти учасників акцій протесту 2020 року. Поміж іншого, «Кіберпартизани» допомагають полку імені Кастуся Калиновського в Україні перевіряти нових добровольців.

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони України заявило про отримання 100 гігабайт секретних даних російського підприємства «Спеціальний технологічний центр» («СТЦ»).

Українська розвідка вважає, що це суттєвий удар по РФ, оскільки вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.