Чоловік вижив після падіння під поїзд метро в Києві. Підземка запрацювала

У Київському метрополітені повідомили, що наразі жодних обмежень в русі поїздів після падіння чоловіка на колію немає, підземка запрацювала у звичайному режимі.

«Медики госпіталізували пасажира. Живий. Чоловік намагався здійснити спробу самогубства. Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння», – йдеться в повідомленні.

У метрополітені просять громадян дотримуватися правил поведінки.

Інцидент стався у понеділок на станції метро «Арсенальна». Повідомлялося, що під потяг потрапив чоловік, через що поїзди курсували від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик», а також від станції «Дарниця» до станції «Лісова», тоді як певний час станції «Арсенальна», «Дніпро», «Гідропарк» та «Лівобережна» були зачинені для пасажирів.