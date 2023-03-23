Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Кличко: з 1 квітня у Києві відкриють станцію метро «Гідропарк», станція «Дніпро» і далі буде закрита

Рух поїздів «червоною» гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна»

Київський метрополітен з 1 квітня відновлює роботу станції «Гідропарк» на «червоній» гілці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«З 1 квітня відновлюємо роботу станції метро «Гідропарк» для пасажирів. Працюватиме поки що вестибюль №1», – повідомив Кличко у Telegram.

Водночас під час повітряної тривоги станція буде закрита для входу, каже Кличко.

За його словами, повз станцію «Дніпро» поїзди, як і зараз, прямуватимуть без зупинки.

«Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів», – нагадав мер Києва.

Рух поїздів «червоною» гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна», зазначив Кличко.

Через воєнний стан на час повітряної тривоги поїзди метро Києва обмежили рух наземною ділянкою.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG