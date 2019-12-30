Київське метро: станцію «Хрещатик» відкрили, вибухівки не виявили

Київський метрополітен повідомляє про відновлення роботи станції метро «Хрещатик» і пересадки на «Майдан Незалежності», які зачиняли раніше сьогодні через анонімний дзвінок про мінування.

«Увага! Станцію «Хрещатик» + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі», – повідомили у метрополітені.

У поліції Києва минулого місяця повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.