У Києві «з технічних причин» з обмеженнями працювала центральна станція метро

У столичному метрополітені ввечері 5 травня близько години була зачинена на вхід і вихід станції «Майдан Незалежності». За повідомленням пресслужби, станцію зачиняли «з технічних причин».

Близько 20:00 КП «Київський метрополітен» повідомило, що станцію відчинено на вхід і вихід.

«Метро працює у звичайному режимі. Перепрошуємо за незручності!» – ідеться в повідомленні.

У Києві повідомлення про ймовірне мінування метрополітену надходять регулярно, дотепер жодне з таких повідомлень після перевірки підтверджене не було.

Зокрема, 18 березня у поліції Києва перевіряли станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Театральна» та пересадочний вузол на «Золоті ворота», «Палац спорту» та пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого», «Академмістечко», «Червоний хутір» та «Героїв Дніпра» після отримання електронного листа про замінування. Вибухонебезпечних предметів на сімох станціях столичної підземки не виявили.