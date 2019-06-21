Всі станції метро в Києві працюють у звичайному режимі – метрополітен

Київський метрополітен повідомляє, що всі станції метро, про обмеження в роботі яких повідомляли раніше 21 червня, працюють у звичайному режимі.

«Метро працює у звичайному режимі. Всі станції перевірено, небезпечних предметів не виявлено», – повідомляє прес-служба метрополітену.

Вдень 21 червня в метро зачиняли станції «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Хрещатик» і «Золоті ворота» через анонімний дзвінок про замінування.

10 червня внаслідок повідомлень про мінування у різний час припиняли роботу п’ять станцій київського метро: «Золоті ворота», «Театральна», «Теремки», «Олімпійська» та «Печерська». Згодом станції були відкриті, вибухівки не знайшли на жодній.