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24 січня 2020, Київ 19:35
Новини | Події

У київському метро вибухівки не виявили

Київський метрополітен

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Правоохоронці провели необхідні перевірки на центральних станціях київського метро і не виявили вибухонебезпечних предметів.

«Усі станції працюють у звичайному режимі», – інформує в соцмережах Київський метрополітен.

Раніше це комунальне підприємство повідомило про закриття ввечері 24 січня приблизно з 18:00 п’яти з шести пересадкових станцій.

«У зв’язку з анонімним дзвінком щодо мінування станцій правоохоронці проводять почергово перевірку станцій «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота», «Театральна» з тимчасовим закриттям станцій», – ідеться в повідомленні у соцмережах.

Не закритою з центральних станцій залишалася лише «Майдан Незалежності».

У поліції Києва минулого місяця повідомили, що за неповних 11 місяців 2019 року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.

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